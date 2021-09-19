الاحتلال الاسرائيلي يطلب من المحكمة تمديد اعتقال الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم 12 يومًا على ذمة التحقيق (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2021 - 10:38

الاحتلال الاسرائيلي يطلب من المحكمة تمديد اعتقال الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم 12 يومًا على ذمة التحقيق (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 53 mins 19 September، 2021
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