مجاهدون فلسطينيون يطلقون النار صوب حاجز الجلمة شمال شرق جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2021 - 22:34

مجاهدون فلسطينيون يطلقون النار صوب حاجز الجلمة شمال شرق جنين

منذ 7 mins 18 September، 2021
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