روسيا تعلق على خطط أستراليا لإنشاء غواصات نووية

أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها تتوقع من أستراليا مواصلة الالتزام بتعهداتها في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي عقدته الخميس: “لفتنا الانتباه إلى الخطط التي أعلنتها أستراليا في إطار ما يسمونه بالشراكة المحدثة المبرمة مؤخرا بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا. ننطلق من أن أستراليا، باعتبارها دولة غير نووية تعتبر طرفا عاملا، بناء على حسن النية، في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وستلتزم بتعهداتها ضمنها، وكذلك في إطار اتفاق الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكول الإضافي التابع إليه”.

وأضافت زاخاروفا: “نتوقع أن تؤمن كانبيرا التعاون الضروري مع الوكالة بهدف استبعاد أي مخاطر متعلقة بحظر انتشار الأسلحة النووية”.

المصدر: وكالات