الإحتلال الأميركي في سوريا يدخل 60 آلية محملة بالإمدادات اللوجستية لدعم قواعده غير الشرعية بريف الحسكة (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 17 2021 - 00:32

الإحتلال الأميركي في سوريا يدخل 60 آلية محملة بالإمدادات اللوجستية لدعم قواعده غير الشرعية بريف الحسكة (سانا)

منذ 31 mins 17 September، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة