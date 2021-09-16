ترحيب طرابلسي بوصول النفط الايراني.. – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2021 - 20:32

ترحيب طرابلسي بوصول النفط الايراني..

منذ 22 mins 16 September، 2021
تقارير مصورة - لبنان

رحب أصحاب المصالح في طرابلس شمال لبنان بوصول المشتقات النفطية من إيران.

المصدر: قناة المنار

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