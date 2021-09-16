نائب رئيس الوزراء الروسي: بدء تسليم أنظمة اس-500 للقوات المسلحة الروسية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2021 - 13:32
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قوافل صهاريج كسر الحصار الأميركي تدخل الى الأراضي اللبنانية
مراسل المنار: الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني تدخل على 4 مراحل الأراضي اللبنانية
مراسل المنار: كل قافلة تضم نحو 20 صهريجا وكل صهريج محمل بنحو 50 ألف ليتر من مادة المازوت
إستقبالات شعبية عفوية في القرى والبلدات البقاعية لقوافل كسر الحصار الأميركي المحملة بالوقود الإيراني
الامين العام لحزب الله: لعدم القيام بتجمعات شعبية أثناء مرور قافلة صهاريج الوقود حفاظا على السلامة وتسهيلا لعملية النقل
السيد حسن نصرالله في بيان: أرجو من أهلنا الشرفاء والاخوة في حزب الله في منطقة بعلبك الهرمل عدم القيام بأي تجمعات شعبية
السيد حسن نصرالله: أعرف حجم التفاعل الشعبي الكبير والصادق من أهلنا الشرفاء وأشكر لهم احتضانهم المتواصل منذ عشرات السنين
الصحة اللبنانية: تسجيل 844 اصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
قوات الاحتلال تقتحم منزل عائلة زهران في بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة وتعتقل 6 من أبنائها
اليمن: الجيش واللجان يطهران محافظة البيضاء بالكامل بعد تحرير مديريتي الصومعة ومسورة إثر معارك عنيفة مع تنظيم القاعدة
المتحدثة باسم البيت الأبيض: المسار الدبلوماسي هو أفضل طريق للمضي قدما بشأن إيران
مندوب إيران لدى وكالة الطاقة الذرية ينتقد صمت الوكالة المتعمّد تجاه ترسانة الكيان الصهيوني المليئة بالقنابل النووية
مسؤول في البيت الأبيض: الولايات المتّحدة وبريطانيا وأستراليا تطلق شراكة أمنية جديدة في منطقة المحيطين الهادئ والهندي
رئيس وزراء أستراليا: سنحصل على غواصات تعمل بالدفع النووي في إطار الشراكة الأمنية الجديدة مع واشنطن ولندن
وزيرة الجيوش الفرنسية: فسخ أستراليا عقداً ضخماً لشراء غواصات تقليدية من فرنسا "أمر خطير ونبأ سيئ جدا"
الصين: التعاون الأميركي والبريطاني والأسترالي في مجال الغواصات النووية "يزعزع بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين"
الرئيس الفرنسي: مقتل قائد تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى خلال معارك مع القوات الفرنسية في منطقة الساحل
مجلس الأمن يدعو مصر وإثيوبيا والسودان لاستئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة
هيومن رايتس ووتش: اللاجئون الإريتريون في إقليم تغيراي الإثيوبي كانوا ضحايا انتهاكات تشكل "جرائم حرب واضحة"
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و 81799597
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و 81799597
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
نائب رئيس الوزراء الروسي: بدء تسليم أنظمة اس-500 للقوات المسلحة الروسية
منذ 1 ساعة
16 September، 2021
أنظمة اس-500
القوات المسلحة الروسية
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