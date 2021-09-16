نائب رئيس الوزراء الروسي: بدء تسليم أنظمة اس-500 للقوات المسلحة الروسية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2021 - 13:32

نائب رئيس الوزراء الروسي: بدء تسليم أنظمة اس-500 للقوات المسلحة الروسية

منذ 1 ساعة 16 September، 2021
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