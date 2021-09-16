ماكرون يعلن مقتل زعيم “داعش” في الصحراء الكبرى – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 16 2021 - 07:38

ماكرون يعلن مقتل زعيم “داعش” في الصحراء الكبرى

منذ 36 mins 16 September، 2021
ماكرون
أخبار دولية - فرنسا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقتل زعيم تنظيم “داعش” في الصحراء الكبرى من قبل القوات المسلحة الفرنسية.

وكتب ماكرون على “تويتر”: “عدنان أبو وليد الصحراوي زعيم تنظيم “داعش” في الصحراء الكبرى، تم تحييده من قبل القوات الفرنسية”.

وأكد الرئيس الفرنسي أن هذه العملية تمثل نجاحا كبيرا إضافيا في مكافحة الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل.

وأشار إلى أن الأمة تفكر هذا المساء في كل أبطالها الذين سقطوا من أجل فرنسا في منطقة الساحل بعمليتي “سرفال” و”برخان”.

وأضاف: “تضحياتهم لم تذهب سدى.. سنواصل هذه المعركة مع شركائنا الأفارقة والأوروبيين والأمريكيين”.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة