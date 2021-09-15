رئيس الأركان الأفغاني التابع لطالبان: المشاورات جارية لبناء جيش جديد يصون أمن البلاد

أعلن رئيس الأركان الأفغاني التابع لحركة طالبان قاري فصيح الدين مخدوم الأربعاء تواصل المشاورات حول تشكيل جيش جديد لحماية البلاد من أي أخطار أو تهديد. وقال فصيح الدين مخدوم، في لقاء عُقد بكابول بعد مراسم تسلم مهام منصبه، إن “مشاورات تشكيل جيش جديد قوي ومنظم في المستقبل القريب لحماية أفغانستان جارية مع مسؤولين آخرين”.

وحذر من أنه سيتم القضاء على كل الجماعات المتمردة والمقاومة للبلاد. وأضاف أنه “لا يجوز لأحد أن يزعزع الأمن والاستقرار في أفغانستان، ولا يسمح لأي شخص بزعزعة الأمن العام بحجة المقاومة والعرق والدفاع عن 20 عاما من الإنجازات والديمقراطية ويغرق البلاد في الدماء”. وكانت طالبان قد أعلنت سابقا أن النخب بقطاع الأمن في الحكومة السابقة والأعضاء الذين ليس لديهم “سجل سيئ” قد يتم تجنيدهم أيضًا في الجيش الجديد.

المصدر: سبوتنيك