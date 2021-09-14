البراكس لموقع المنار : هناك حلحلة ومصرف لبنان وافق على اعتماد للشركات المستوردة للنفط

أكّد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس، أن”هناك حلحلة بموضوع المحروقات بالنسبة للفترة المقبلة حيث أن مصرف لبنان أبلغ الشركات المستوردة للنفط بأنه سيعطي كل شركة موافقة على اعتماد لكي تستورد باخرة تختارها بين بنزين أو مازوت”.

واضاف في تصريح لموقع المنار :” هناك باخرة بدأت بالتفريغ وهناك بواخر اخرى ستتبعها لان بعض الشركات اختار بواخر بنزين ومازوت ستصل الى لبنان”.

وفي موضوع التسعير قال البراكس:”سوف يصدر جدول تركيب اسعار على سعر 8000 ليرة لبنانية والتعديل يمكن ان يكون كلاسيكيا”.

المصدر: موقع المنار