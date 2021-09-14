الشيخ ياسين: لعدم تضييع الوقت بمناقشة البيان الوزاري ومباشرة الاعمال وعدم الاكتفاء بالاقوال

رأى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين العاملي أن من الواجب الاسراع في إنجاز الاجراءات القانونية للانطلاق بإصلاح الوضع الاقتصادي والامني والاجتماعي، مؤكدا على ضرورة اعطاء الثقة للحكومة لمباشرة عملها وعدم تضييع الوقت بمناقشة البيان الوزاري من اجل مباشرة الاعمال وعدم الاكتفاء بالاقوال.

وخلال تصريح له قال الشيخ ياسين: إننا نشيد بمبادرة استيراد المحروقات التي اطلقها السيد نصرالله، متمنياً ان يتجاوب معها اللبنانيون لحل مشاكلهم وتأمين المستلزمات الضرورية لهم بعيدا عن المتاجرة السياسية من قبل البعض، لان المقاومة وكما أثبتت دورها في تحرير الارض وحماية الحدود، اكدت بخطوتها على كسر الحصار الصهيوامريكي على لبنان بوقوفها الى جانب الشعب اللبناني ومنع اذلاله عبر سياسة الطوابير للحصول على المحروقات والدواء والاغذية.

وأضاف إن سياسة كسر الحصار التي اعتمدتها المقاومة اثبتت بأن قوة المقاومة ليست فقط بحماية الحدود وطرد المحتلين بل بالحفاظ على كرامة المواطنين وكسر اية عقوبات تستهدف حياتهم ومستلزماتهم.

واوضح الشيخ ياسين موجها التحية للمقاومين في فلسطين وخصوصا ابطال عملية نفق الحرية، داعيا الشعب العربي والاحرار في العالم لنصرة المقاومة في فلسطين، مطالبا بإدانة الاجرام الصهيوني الذي يتعرض له الاسرى الفلسطينييون والشعب الفلسطيني.

المصدر: بريد الموقع