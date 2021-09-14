الوزير وزني في حفل التسليم والتسلم في وزارة المالية: لا مخرج الا بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي خليل: المعركة جدية

أكد وزير المالية السابق غازي وزني، خلال حفل التسليم والتسلم مع الوزير الجديد يوسف خليل في مكتب الوزارة، ان “لا مخرج للأزمة الا بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، ويفترض ان يوقع الوزير الجديد العقد الجديد مع شركة “الفاريز، وهو كان متابعا للخطة التي ستقدم لصندوق النقد”.

واوضح ان تمويل البطاقة التمويلية التي تم اطلاقها متوافر من البنك الدولي وسبق واظهر البنك استعداده الكامل لمساعدة الفقراء. اما تحرير الاموال فيحتاج الى قرار من مجلس النواب”.

من جهته، قال الوزير الجديد خليل انها لحظة تاريخية في لبنان الذي عانى كثيرا وهي ايضا لحظة مصيرية فإما نفشل او ننجح بتصحيح الوضع واعادة هيكليته”، مضيفا “الربح ليس سهلا، وعلى لبنان ان يعمل ليثبت جدارته وهذا تحد كبير لنا والمعركة جدية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام