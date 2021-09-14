اليسار يفوز بالانتخابات التشريعية النرويجية

أظهرت نتائج أولية للانتخابات البرلمانية في النرويج فوز حزب “العمال الاشتراكي الديمقراطي” بأكبر عدد من المقاعد، حسب هيئة الانتخابات بعد دقائق من غلق مراكز الاقتراع.

ووفقا للنتائج الأولية، حاز “حزب العمال” بزعامة يوناس ياهر ستور على 26 في المئة من أصوات الناخبين، وحصل “حزب المحافظين” الحاكم بزعامة إرنا سولبرغ‏ على 20 في المئة فقط من الأصوات.

وتشير هذه النتائج إلى أن زعيم حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي سيصبح رئيس الحكومة الجديدة.

وإذا لم تتغير النتائج الأولية، فإن هذا سيعني خسارة للحزبين مقارنة بنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة قبل أربع سنوات، لكن الخسائر تبدو أكبر بكثير للمحافظين.

وقد تمكنت العديد من الأحزاب الصغيرة من تحقيق مكاسب في هذه الانتخابات البرلمانية، حيث حصل حزب “الوسط المعارض النرويجي” بزعامة تريجفه سلاغسفولد فيدوم، على نحو 14 في المئة من أصوات الناخبين ليأتي في المرتبة الثالثة متقدما بفارق نقطتين مئويتين على حزب “التقدم اليميني الشعبوي”.

المصدر: د ب أ