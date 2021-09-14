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September 14 2021 - 02:06

السودان: الفيضانات تقتل أكثر من 80 شخصا منذ يوليو

منذ 42 mins 14 September، 2021
السودان 2
السودان - عربي وإقليمي

أعلنت السلطات السودانية أن”الفيضانات التي سببتها الأمطار الموسمية في البلاد، أودت بحياة أكثر من 80 شخصا ودمرت نحو 35 ألف منزل منذ يوليو الماضي”.
وقال عبد الجليل عبد الرحيم، الناطق الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني والعميد بالشرطة السودانية إن “الفيضانات أسفرت عن مقتل 84 شخصا وإصابة 67 آخرين منذ بداية موسم الأمطار”.

وأضاف أن “14 ولاية من ولايات السودان الـ18، تضررت جراء الأمطار التي دمرت أكثر من 8 آلاف منزل وألحقت أضرارا بما لا يقل عن 27 ألف منزل آخرين”، مشيرا إلى أن ولايتي نهر النيل والقضارف شرقي البلاد كانتا الأكثر تضررا.
ولفت إلى أن “من فقدوا منازلهم نقلوا إلى ملاجئ قريبة من مناطق سكنهم، حيث يتلقون مساعدات إنسانية من منظمات محلية غير حكومية”.
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 102 ألف شخص تضرروا بسبب الأمطار في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: أسوشيتد برس

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