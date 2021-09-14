نادي الأسير الفلسطيني : سياسة الاحتلال في حجب المعلومات والتكتّم على أماكن احتجاز الأسرى تثير القلق – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2021 - 00:04

نادي الأسير الفلسطيني : سياسة الاحتلال في حجب المعلومات والتكتّم على أماكن احتجاز الأسرى تثير القلق

منذ 36 mins 13 September، 2021
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