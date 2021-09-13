فرنسا تطلق أول قطار في العالم يعمل بالهيدروجين

أعلنت شركة ألستوم الفرنسية إطلاقها قطاراً كهربائياً يعمل بالهيدروجين عبر رحلة قام بها في مدينة فالنسيان شمال البلاد.

وأفادت إذاعة مونت كارلو الفرنسية أن القطار “آي لينت ” الكهربائي يمثل تكنولوجيا تعد الأولى من نوعها في العالم.

ووفق الشركة تم تجميع نموذج القطار في سالزغيتر بألمانيا وهو مزود بخلايا وقود تقوم بتحويل الهيدروجين المخزن على السطح إلى كهرباء وتسمح له بالعمل دون أي انبعاثات ملوثة للبيئة مؤكدة أن القطار الجديد هادئ مثل القطار الكهربائي ولا ينبعث منه سوى البخار والماء.

وتخطط فرنسا لإجراء اختبار جديد للقطار في عام 2022 بمنطقة وسط فال دي لوار بين مدينتي تور ولوش.

المصدر: مواقع اخبارية