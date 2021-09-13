اللجنة الوزارية ستعقد اولى جلساتها عند الواحدة بعد ظهر اليوم في السرايا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2021 - 14:34
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث عبر المنار اليوم الساعة 8:30 مساءً
الحكومة اللبنانية الجديدة تعقد جلستها الأولى برئاسة الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا لاختيار لجنة صوغ البيان الوزاري
الرئيس عون: نحن أمام مسؤوليات وطنية وتاريخية كبرى ويجب ألا نضيع الوقت لأنه لم يعد لدينا ترف البطء والمماطلة
الرئيس عون: المطلوب إيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية وإطلاق ورشة سريعة لوضع لبنان على طريق الإنقاذ والنهوض
الرئيس عون: على الحكومة أن تعمل كفريق متجانس متعاون لتنفيذ برنامج إنقاذي وأوصيكم بالإقلال من الكلام والإكثار من العمل
الرئيس عون: الخارج والداخل يعول على نجاحنا وكلما أظهرنا جدية والتزاماً وتصميماً كلما وقفت الدول الشقيقة والصديقة بجانبنا
الرئيس عون: أتمنى أن يتضمن البيان الوزاري خطة التعافي التي أقرتها الحكومة السابقة والإصلاحات الواردة بالمبادرة الفرنسية
الرئيس نجيب ميقاتي: ينتظرنا الكثير من العمل والتعب وعلينا أن نضحي والبلد يتطلب إجراءات استثنائية
الرئيس ميقاتي: صحيح أننا لا نملك عصا سحرية لكن بالإرادة الصلبة والتصميم والعزم والتخطيط نستطيع أن نحقق لشعبنا ما يأمله
الرئيس ميقاتي للوزراء: لتكن أقوالكم مقرونة بالأعمال فالوقت ثمين ولا مجال لإضاعته ونجاحكم يعني نجاح جميع اللبنانيين
الرئيس ميقاتي: سننكب على معالجة موضوع المحروقات والدواء بما يوقف إذلال الناس وسنعمل من أجل كل لبنان من دون كيدية
لجنة صياغة مسودة البيان الوزاري تشكلت برئاسة الرئيس ميقاتي وتعقد أولى جلساتها في السراي الحكومي
المكتب السياسي لحركة أمل: ننظر بإيجابية لولادة الحكومة وإمكانية وقف التدهور ووضع خطة للإصلاح موضع التنفيذ
المكتب السياسي لحركة أمل: إمداد لبنان بالغاز والكهرباء من مصر والأردن يعيد الأمل بالعمل العربي المشترك والاهتمام بلبنان
نقابة الأطباء في لبنان تجدد مناشدة المسؤولين لإعطاء الأولوية للطاقم الطبي والتمريضي وفتح خط خاص لهم على جميع المحطات
نقيب الأطباء شرف أبو شرف للمنار: الوضع الصحي في خطر وبعض الأطباء توقفوا عن العمل بسبب عدم توفر مادة البنزين
استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن عند دوار غوش عتصيون شمال الخليل
مقاومون فلسطينيون يطلقون النار نحو قوة للاحتلال الصهيوني في بلدة كفر دان غرب جنين
طائرات الاحتلال تستهدف مواقع عدة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والمضادات الأرضية تتصدى لها
حماس: الاحتلال يواصل محاولاته للتغطية على عجزه وفشله بعد عملية نفق الحرية عبر القصف على غزة
الجهاد الإسلامي في ذكرى اتفاق أوسلو: لا شرعية للاحتلال على أرضنا وكل الاتفاقيات والمؤامرات لن تنتزع حقاً من حقوقنا
محامي الدفاع عن الأسرى الـ4 المعاد اعتقالهم: محكمة الاحتلال المركزية وافقت على قرار المخابرات بمنع الأسرى من لقاء محامين
المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: نرصد زيادة في الاستخدام غير المبرر للقوة من القوات "الإسرائيلية" ضد المدنيين الفلسطينيين
الجيش العربي السوري يدخل بلدة اليادودة في ريف درعا الشمالي الغربي بعد انضمامها إلى اتفاق التسوية
الخارجية الإيرانية: المباحثات مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت بناءة وسنحترم العلاقة معها ما لم تخضع للتسييس
الخارجية الإيرانية: لدينا علاقات مع جميع الأطراف الأفغانية وسياستنا إزاء طالبان مرتبطة بسلوكها
وزير خارجية قطر يصل إلى كابول في زيارة رسمية يلتقي خلالها بمسؤولي طالبان في القصر الرئاسي
هبوط طائرة باكستانية في مطار كابول في أول رحلة تجارية أجنبية منذ سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية
كوريا الشمالية تختبر بنجاح صاروخاً جديداً من طراز كروز طويل المدى والبنتاغون يصف الخطوة بالتهديد للمجتمع الدولي
أ ف ب: 12 قتيلاً في هجوم لمسلحين على قاعدة عسكرية نيجيرية
العفو الدولية: المجموعات المسلحة تقتل وتجند عدداً متزايداً من الأطفال في النيجر خاصة على الحدود مع بوركينا فاسو ومالي
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هآرتس عن مصدر في شرطة العدو : الأسيران الإضافيان هما زكريا الزبيدي ومحمد عارضة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مكتب المرجع الديني الراحل آية الله السيد محمد سعيد الحكيم يقيم مجلس فاتحة عن روحه الأحد الساعة العاشرة صباحا في حسينية البرجاوي_بئر حسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
اللجنة الوزارية ستعقد اولى جلساتها عند الواحدة بعد ظهر اليوم في السرايا
منذ 1 ساعة
13 September، 2021
الحكومة اللبنانية
السراي الحكومة
اللجنة الوزارية
صياغة البيان الوزاري
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