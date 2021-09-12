الاتحاد الأوروبي ينوه بتأليف الحكومة: لتنفيذ الإصلاحات الضرورية

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، في بيان اليوم الأحد، “ترحيب الاتحاد الأوروبي بإعلان الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي توقيعهما مرسوم تشكيل حكومة”.

وقال البيان: “تفاقمت الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد بشكل ملحوظ خلال الأشهر والأسابيع الماضية. وتفاقمت الصعوبات الكبيرة الحالية التي واجهها الشعب بسبب النقص الحاد في الطاقة الكهربائية والوقود. ومن الملح تنفيذ الإجراءات والإصلاحات الضرورية لمعالجة مختلف الأزمات التي تؤثر على لبنان، بما في ذلك إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

وشدد على أن “هذا ما يتعين على الحكومة الجديدة التركيز عليه، بدعم فعال من مجلس النواب ومؤسسات الدولة، ويتعين على كل الأطراف المعنيين، التحلي بالحزم عينه والقدرة على التسوية، لاعتماد الإجراءات الضرورية بلا تأخير، بما يضمن تلبية الحتاجات الفورية والتوقعات المشروعة المستقبلية للشعب”.

أضاف: “إلى ذلك، يجب أن تبدأ التحضيرات للانتخابات البلدية والنيابية والرئاسية في السنة المقبلة بجدية، مع ضمان أن تكون حرة وعادلة وشفافة. ونرحِّب بإعلان الرئيس ميقاتي وجوب إجراء الانتخابات في موعدها”.

وختم: “يقف الاتحاد الأوروبي بجانب الشعب، في جهوده لتجاوز التحديات التي يواجهها بلدهم في الوقت الحالي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام