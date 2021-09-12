طالبان: التشغيل الكامل لمطار كابول أمام الرحلات الداخلية والدولية خلال يومين

أعلنت حركة طالبان الأحد، أن التشغيل الكامل لمطار كابول الدولي سينتهي خلال اليومين المقبلين، وذلك بالاستئناف الكامل للرحلات الجوية الدولية والداخلية، وذلك حسبما نقلت وكالة “طلوع نيوز” الأفغانية، عن مسؤول بالحركة.

وقال مدير مطار كابول مولوي عبد الهادي حمدان “لقد تم استئناف الرحلات الداخلية بالفعل وستبدأ جميع الرحلات قريباً مع استكمال الأمور الفنية”.

وكانت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، أعلنت تسيير رحلات تجارية إلى مطار العاصمة الأفغانية كابول، اعتبارا من غد الإثنين. وذكر موقع قناة “آري” الباكستانية، أمس السبت نقلا عن مصادره، أن “الخطوط الجوية الباكستانية الدولية قررت استئناف رحلاتها الجوية إلى كابول يوم الإثنين”.

يذكر أن مبعوث وزارة الخارجية القطرية إلى أفغانستان مطلق القحطاني، أكد الخميس الماضي، أن مطار كابول الدولي بات صالحا للملاحة الجوية، مشيرًا إلى أن رحلة جوية تجارية غادرت المطار ولم تكن ضمن عمليات الإجلاء. ومن جانبه أوضح المهندس محمد النعيمي، أحد الفنيين القطريين بالمطار، خلال المؤتمر، أنه تم إصلاح 90 بالمئة من المشاكل الفنية في المطار.

المصدر: سبوتنيك