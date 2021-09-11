الشيخ حمود يستقبل الحاج قماطي على رأس وفد من حزب الله

استقبل رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، في مكتبه في صيدا، الوزير السابق نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله الحاج محمود قماطي على رأس وفد من حزب الله، وتم التداول في الاوضاع العامة. كما جرى “تقويم ايجابي لتشكيل الحكومة الجديدة”.

من جهة أخرى، اكد حمود “حسن أداء وزير الصحة حمد حسن وانجازاته في مجال وزارته”، وتمنى أن “يبقى النجاح حليفا لكل من يرشحه حزب الله لأي منصب عام”.

وتوقع المجتمعون بحسب بيان من مكتب الشيخ حمود، “انفراجات سياسية قد يكون سببها المباشر ردود الفعل على بواخر النفط التي وعد بها الامين العام لحزب الله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام