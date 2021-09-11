مستشار رئيس الجمهورية ميشال حبيس نفى مشاركته في شركة فوريست: لا علاقة لي بالمحروقات لا من قريب ولا من بعيد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 11 2021 - 17:26

مستشار رئيس الجمهورية ميشال حبيس نفى مشاركته في شركة فوريست: لا علاقة لي بالمحروقات لا من قريب ولا من بعيد

منذ 47 mins 11 September، 2021
مستشار رئيس الجمهورية ميشال حبيس
لبنان

اعلن مستشار رئيس الجمهورية السيد ميشال حبيس في بيان انه “ردا على ما ورد في المقابلة التي اجرتها النائبة السابقة السيدة بولا يعقوبيان على تلفزيون الجديد بتاريخ اليوم ١١ /٩ /٢٠٢١ من اني مساهم في شركة Forest والايحاء بأن المحروقات المخزنة في الاشرفية تعود لي ومسارعة التلفزيون المذكور بتضخيم كلام يعقوبيان والترويج لخبر كاذب بان “الشركة المخزنة للمحروقات تابعة لمستشار رئيس الجمهورية ميشال حبيس، و امام هذا الافتراء والتضليل بتلفيق ونشر خبر كاذب يطالني شخصيا والذي انفي مضمونه جملة وتفصيلا ، مع العلم ان شركة فوريست اصدرت بيانا نفت فيه ملكيتها لأي عقار في بيروت بما فيها المستودع المذكور، وأكدت ان عملها استشاري ، فإني احتفظ بكافة حقوقي لجهة ملاحقة مفبركي هذا الخبر الكاذب وناشريه امام المرجع المختص.”

المصدر: بريد الموقع

التعليقات

ذات صلة

بولا يعقوبيان

النائبة يعقوبيان قدمت استقالتها الى الامانة العامة للمجلس:اليوم يجب ان يكون يوم الاستقالات

قدمت النائبة بولا يعقوبيان ظهر اليوم استقالتها من المجلس النيابي، وقالت في تصريح لها في المجلس : ” توجهت اليوم الى الامين العام للمجلس وقدمت له استقالتي الخطية، هذه الاستقالة تحتاج الى تلاوتها في الهيئة العامة لكي تصبح نافذة، توقعت ان استيقظ وأرى اكثرية المسؤولين في الدولة قد استقالوا لكي ...