مستشار رئيس الجمهورية ميشال حبيس نفى مشاركته في شركة فوريست: لا علاقة لي بالمحروقات لا من قريب ولا من بعيد

اعلن مستشار رئيس الجمهورية السيد ميشال حبيس في بيان انه “ردا على ما ورد في المقابلة التي اجرتها النائبة السابقة السيدة بولا يعقوبيان على تلفزيون الجديد بتاريخ اليوم ١١ /٩ /٢٠٢١ من اني مساهم في شركة Forest والايحاء بأن المحروقات المخزنة في الاشرفية تعود لي ومسارعة التلفزيون المذكور بتضخيم كلام يعقوبيان والترويج لخبر كاذب بان “الشركة المخزنة للمحروقات تابعة لمستشار رئيس الجمهورية ميشال حبيس، و امام هذا الافتراء والتضليل بتلفيق ونشر خبر كاذب يطالني شخصيا والذي انفي مضمونه جملة وتفصيلا ، مع العلم ان شركة فوريست اصدرت بيانا نفت فيه ملكيتها لأي عقار في بيروت بما فيها المستودع المذكور، وأكدت ان عملها استشاري ، فإني احتفظ بكافة حقوقي لجهة ملاحقة مفبركي هذا الخبر الكاذب وناشريه امام المرجع المختص.”

المصدر: بريد الموقع