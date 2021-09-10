وزارة الصحة: 815 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2021 - 22:50

وزارة الصحة: 815 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 1 ساعة 10 September، 2021
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