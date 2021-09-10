وزير العمل: وضع البلد لم يعُد يحتمل وعلينا واجب الإخلاص للنّاس

أكّد وزير العمل في الحكومة الجديدة، مصطفى بيرم، أنّ تشكيل الحكومة هو أمر مرتقب لدى كلّ اللّبنانيين فوضع البلد لم يعُد يحتمل ومن المهمّ جدًا توجيه نوع من الصدمة الإيجابية للمجتمع لإعطائه إشارة أمل بعدما ضاقت السّبل بالجميع.

ويشدّد الوزير بيرم على أنّه لا يمكننا أن “نرفع” السّقف كثيرًا، ولكن علينا واجب بذل العناية والإخلاص للنّاس وتقديم تفاؤل “غير ساذج” مبني على الأمل وعلى تقديم صورة مشرقة. وفق بيرم، لا بدّ من أن نكون شفّافين مع النّاس والمواطنين، نشعر بوجعهم وأَلمهم ونفكّر ونبذل كلّ الجهد لتقديم ما أمكن من حلول للمشاكل الموجودة في المجتمع. على هذا الأساس لدينا نيّة الإخلاص –يقول بيرم- الذي يوضح أنّ البعض قد يتهرّب من تولّي منصب عام ولكن نتمنّى أن نكون عند حسن من ظنّ بنا خيرًا ونتمكّن من تقديم صورة جيدة ونظيفة لأنّ لبنان وشعبه يستحقّون.

وفي ما يتعلّق بالعمّال الذين يعيشون ظروفًا صعبة، يشدّد بيرم على أنّنا في وضع لا نحسد عليه، واعدًا العمّال بأن يكون أمامهم للمطالبة بحقوقهم ويستمع لوجعهم ومطالبهم وآرائهم، قائلاً: “سنفتّش عن حلول لهم وسط الأزمات التي يتعرّضون لها من صرف تعسّفي وغيره”.

وكرر الوزير بيرم “لا نستطيع أن نرفع سقف الوعود كثيرًا ولكن النيّة موجودة للعمل والإخلاص حاضر وبتعاون الجميع إن شاء الله نتمكّن من حلّ المشكلات”.

المصدر: موقع العهد