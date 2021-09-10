وصول الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2021 - 13:50

وصول الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا

منذ 22 mins 10 September، 2021
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