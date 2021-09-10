الشيخ ياسين : لتحكم قوانين الاقتصاد عمليات البيع والشراء لا المخططات السياسية

سأل رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي خلال تصريح له: “متى يستفيق المسؤولون اللبنانيون من سكرة المصالح الشخصية، ويقومون بواجباتهم تجاه الشعب والوطن، ولا يخضعون لمقاييس العفن السياسي والثرثرة”. وقال : “إذا لم تحرك هذه الازمة وجوع الناس الضمائر، فمن يحركها غير انتفاضة شعبية مسؤولة وصادقة، لوضع حد لهذا الاستهتار بالشعب والوطن”.

أضاف: “إن تشكيل الحكومة في اسرع وقت ممكن وبعيدا عن كل مصلحة خاصة، هو السبيل الوحيد لانقاذ ما تبقى من وطن، بفعل الممارسات البشعة لبعض المسؤولين، وجشعهم السياسي والمالي”.

وتابع :”ان الذهاب الى سوريا او الى اي دولة شقيقة وصديقة وشرقية، لا يجب ان يخضع لرضى اميركا، بل لمصلحة لبنان وشعبه، ونؤكد ان اميركا هي المسؤولة اولا واخيرا عن كل جوع وأنين مريض في لبنان، لان لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته، لم يستكن للمشروع الصهيواميركي وأفشله”.

اضاف : “نسأل متى يتوقف جنون السوق السوداء في كل السلع، من محروقات ودواء ودولار بلا حسيب ولا رقيب، ونؤكد ضرورة ان تحكم قوانين الاقتصاد عمليات البيع والشراء، لا قوانين المخططات السياسية، كما حدث منذ الطائف حتى اليوم، فضلا عن ضرورة الاشراف على السوق المالي والتجاري وإلغاء الوكالات الحصرية لهذا او ذاك”.

وختم العلامة ياسين، متسائلا: “متى تنتهي نجوم الفساد من نواب ومسؤولين ووزراء وسياسيين في هذه الطبقة السياسية، التي لا تسمع اصوات الجياع وأنين المرضى، بل تمعن بتطبيق سياسة المشروع الصهيواميركي، الذي يقف وراء الحصار الاقتصادي على لبنان وشعبه، والتلاعب بعملته الوطنية كوجه من وجوه الحرب على لبنان، بعد فشل الحروب العسكرية التي افتعلها المشروع الصهيوامريكي في لبنان والمنطقة؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام