سرايا القدس تنظم مسيرا عسكريا في شوارع قطاع غزة تضامنا مع الاسرى

نظمت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، الخميس، مسيرا عسكريا، تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وجاب المئات من المقاومين من “سرايا القدس” شوارع مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، حاملين بنادق من طراز “كلاشنكوف”.

كما رفع مقاتلو “السرايا” صورا للأسرى الستة الذين فروا الإثنين من سجن “جلبوع” شديد التحصين، ولافتات مكتوب عليها “الحرية للأسرى”.

ولليوم الثالث على التوالي تفرض سلطات الاحتلال إجراءات عقابية بحق الأسرى، بينها اقتحام السجون والتنكيل وضرب المعتقلين، ونقلهم لسجون أخرى.

يأتي ذلك عقب نجاح الأسرى الستة بالفرار من سجن “جلبوع” الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة، مستخدمين نفقا حفروه من داخل زنزانتهم إلى خارج السجن.

والثلاثاء، قالت “سرايا القدس”، إنها لن تسمح بالمطلق باستمرار العدوان الإسرائيلي على الأسرى الفلسطينيين.

وقالت “السرايا” في بيان: “إننا وبكل وضوح ودون أي مواربة، لن نسمح بالمطلق باستمرار العدوان على الأسرى، ولن نترك أسرانا وحدهم ولن نخذلهم”.

وأضافت: “نقول للعدو، إنه لن يمنعنا أي تعقيد من ممارسة واجبنا تجاه إخوتنا الأسرى وكل خياراتنا مفتوحة”.

المصدر: فلسطين اليوم