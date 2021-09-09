الصحة العالمية: كورونا سيبقى معنا الآن وسيواصل التطور

قالت منظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا “سارس كوف 2” من المرجح أن “يبقى معنا” في ظل استمرار تحوره في البلدان غير المطعمة في جميع أنحاء العالم وتضاءل الآمال السابقة في القضاء عليه.

وخلال كلمة للدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي، قال إنه يعتقد أن هذا الفيروس موجود “ليبقى معنا” وسيتطور مثل فيروسات الأنفلونزا الجائحة، وسوف يتطور ليصبح أحد الفيروسات الأخرى التي تؤثر علينا.

كما قال مسؤولون في منظمة الصحة العالمية في وقت سابق إن اللقاحات لا تضمن أن يقضي العالم على “كوفيد 19” مثل الفيروسات الأخرى، حسبما ذكرت شبكة “سي إن بي سي”.

وحذر العديد من خبراء الصحة البارزين، بمن فيهم كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض الدكتور أنتوني فاوتشي وستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لشركة “موديرنا” المنتجة للقاح “كوفيد”، من أن العالم سيتعين عليه التعايش مع هذا المرض إلى الأبد، تماما مثل الإنفلونزا.

وقال مسؤولو منظمة الصحة العالمية إنه لو اتخذ العالم خطوات مبكرة لوقف انتشار فيروس كورونا، لكان الوضع اليوم مختلفا تماما.

وصرحت ماريا فان كيركوف، القائدة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن “كوفيد 19″، يوم الثلاثاء: “كانت لدينا فرصة في بداية هذا الوباء. لم يكن من الضروري أن يكون هذا الوباء بهذا السوء”.

المصدر: الميادين