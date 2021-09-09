حزب “التجمع الوطني للأحرار” يفوز بالانتخابات التشريعية في المغرب بـ97 مقعدًا

أعلن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، عن فوز حزب “التجمع الوطني للاحرار” بالانتخابات التشريعية بعد فرز 96 بالمئة من الأصوات بـ97 مقعداً، تلاه حزب “الأصالة والمعاصرة” بـ82 مقعداً.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي “إن حزب العدالة والتنمية الذي قاد الحكومة لولايتين حل في المرتبة الثامنة وحصل على 12 مقعدا فقط”، مضيفا “فيما حصل حزب الاتحاد الاشتراكي (معارض) على 35 مقعدا، ثم حزب الحركة الشعبية (مشارك في الحكومة) على 26 مقعدًا، وحصل حزب التقدم والاشتراكية على 20 مقعدًا، يليه حزب الاتحاد الدستوري ب18 مقعدا”.

وحصلت احزاب اخرى لم يسمها وزير الداخلية على 12 مقعداً.

المصدر: سبوتنيك