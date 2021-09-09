كازاخستان: مستعدون لإجراء اتصالات مع سلطات أفغانستان الجديدة

قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف إن سلطات بلاده مستعدة لترتيب الاتصالات مع السلطات الأفغانية الجديدة، بهدف حل المشاكل الإنسانية. وأضاف “نعتقد أن أفغانستان يجب أن تصبح دولة مستقرة وذات سيادة وموحدة الأراضي، تعيش في سلام مع جيرانها”.

وشدد توكاييف الخميس على أنه “لا يجوز للمجتمع الدولي ترك أفغانستان لوحدها أمام الصعاب، في هذه اللحظات المصيرية”، وتابع “نأمل أن تثبت طالبان أنها في الواقع أكثر اعتدالا وانفتاحا خلال المفاوضات وأن تقوم بتشكيل حكومة وطنية موحدة وشاملة وتمثل الجميع حقا”.

المصدر: روسيا اليوم