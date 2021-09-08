السيد فضل الله استقبل الشيخ شهرياري: معالجة الملفات السياسية يساهم في التقريب وتعزيز وحدة المسلمين

استقبل السيد علي فضل الله الامين العام لمجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية في الجمهورية الإسلامية في إيران الشيخ حميد شهرياري، في حضور الملحق الثقافي الإيراني السيد محمد رضا مرتضوي. حيث تم عرض للأوضاع العامة وخصوصا العمل لتعزيز سبل الوحدة الإسلامية في ظل التحديات التي تواجهها مسيرة الوحدة على ضوء ما يجري في المنطقة.

وأكد الشيخ شهرياري خلال اللقاء “ضرورة العمل على المستويات كافة لاجتناب الفرقة والوصول إلى مرحلة التعاون وتجاوز المعوقات السياسية الحاصلة بين الكيانات الإسلامية”.

وشدد السيد فضل الله “أن يبقى العمل للوحدة الإسلامية كأولوية بين الدول والحركات الإسلامية”، مؤكدا “أن التقدم في أي ملف سياسي بين الدول التي تعيش الاختلاف في ما بينها من شأنه أن يساهم في تعزيز التقدم على المستويات الفكرية والثقافية والميدانية”، داعيا إلى “مواصلة العمل لتقريب وجهات النظر بين الدول العربية والإسلامية لما فيه خيرها وخير شعوبها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام