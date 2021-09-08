سانا: دخول وحدات من الجيش العربي السوري إلى منطقة درعا البلد ورفع العلم الوطني فيها وتمشيطها إيذاناً بإعلانها خالية من الإرهاب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2021 - 11:46
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المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يواصل تقبل التعازي برحيل رئيسه العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان يومي الأربعاء والخميس
ولايتي معزياً بالشيخ قبلان: كان داعما للمقاومة والنضال ضد مؤامرات الكيان الصهيوني الغاصب وتحرير القدس الشريف
مصادر المنار: حصل تواصل غير مباشر بين الرئيسين عون وميقاتي عبر وسطاء والرئاسة الأولى وميقاتي يتحدثان عن إيجابية
مصادر المنار: لن يزور الرئيس ميقاتي القصر إلا لإعلان التشكيلة الحكومية
أسعار المحروقات سجلت انخفاضا في سعر صفيحتي البنزين تراوح بين 300 و200 ليرة فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 500 ليرة
وزارة الصحة العامة: تسجيل 15 حالة وفاة و1148 إصابة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل عدداً من أقرباء الأسرى المحررين الستة خلال عملية الهروب من سجن جلبوع
قوة من جيش الاحتلال تقتحم بلدة عرابة بجنين خلال عملية التفتيش عن الاسرى واندلاع مواجهات عقب المداهمات في بعض المناطق
مكتب اعلام الأسرى: وحدات القمع في سجن جلبوع نفذت ليل الثلاثاءـــــالأربعاء هجمة شرسة على أسرى قسم 3 ونقلتهم إلى سجن شطة
سرايا القدس: لن نسمح للعدو بمواصلة عدوانه على الاسرى بعد عملية انتزاع الحرية البطولية وكل الخيارات مفتوحة أمامنا
وحدات من الجيش السوري تدخل أحياء درعا البلد وتبدأ عملية تثبيت نقاطها في اطار تنفيذ اتفاق التسوية الذي طرحته سوريا
الإمام السيد علي الخامنئي يقيم الخميس مجلس عزاء بالمدرسة الفيضية بمدينة قم المقدسة تأبينا للمرجع السيد محمد سعيد الحكيم
وزير الخارجية الإيراني للرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي: إيران تريد أن تكون افغانستان خالية من الحرب والارهاب
حركة طالبان: نريد علاقات إيجابية وقوية مع جيراننا ودول العالم على أساس تحقيق المصالح العليا لأفغانستان
مصادر يمنية: انهزام قوة كبيرة للعدوان في عدد من القرى الجبلية بمدرية التحيتا بمحافظة الحديدة في خرق واضح لاتفاق السويد
انطلاق عملية التصويت بالمغرب لاجراء انتخابات عامة في يوم واحد تضم انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات
أندونيسيا: مقتل 41 شخصا على الأقل واصابة العشرات بجروح في حريق اندلع بسجن تانغيرانغ قرب العاصمة جاكرتا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
سرايا القدس: نقول للعدو إنه لن يمنعنا أي تعقيد من ممارسة واجبنا تجاه إخوتنا الأسرى وكل خياراتنا مفتوحة
سرايا القدس في مؤتمر صحافي بمخيم جنين: أي إجراءات انتقامية بحق الأسرى سوف تفتح نار جهنم على المحتل في كل أماكن وجوده
إعلام العدو: هناك مخاوف لدى "الجيش الإسرائيلي" أن الأسرى الستة إذا استشهدوا خلال اشتباك فسيؤدي ذلك إلى مواجهة في غزة
ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير: عملية "نفق الحرية" البطولي نصر إلهي للإرادة الفلسطينية المخلصة وهزيمة مذلة للكيان الصهيوني
مندوب إيران لدى المنظمات الدولية: وكالة الطاقة الذرية تضخّم بعض القضايا المتعلقة بإيران لأسباب سياسية بضغط من بعض الدول
كاظم غريب آبادي: على أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الامتناع عن الضغط ومحاولة استخدامها كأداة لأغراضهم السياسية
حركة طالبان تعلن عن حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان برئاسة الملا محمد حسن بالوكالة والملا برادر نائبا له
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مصادر يمنية: استشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة جرعاء بمديرية منبه الحدودية في صعدة
السفير اللبناني في غينيا فادي زين للمنار: لم نتبلغ بإصابة أي من أفراد الجالية اللبنانية بمكروه وممتلكاتهم وأعمالهم بخير
رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن عن عزم بلادها على رفع القسم الأكبر من تدابير الإغلاق المفروضة بسبب كورونا هذا الأسبوع
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الخارجية الفرنسية تدعو إلى إدانة محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة في غينيا وتطالب بالعودة إلى النظام الدستوري
رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن عن عزم بلادها على رفع القسم الأكبر من تدابير الإغلاق المفروضة بسبب كورونا هذا الأسبوع
مقتل 4 أشخاص بينهم رضيع برصاص قناص سابق في الجيش الأميركي في مقاطعة بولك بولاية فلوريدا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
سانا: دخول وحدات من الجيش العربي السوري إلى منطقة درعا البلد ورفع العلم الوطني فيها وتمشيطها إيذاناً بإعلانها خالية من الإرهاب
منذ 22 mins
8 September، 2021
الجيش العربي السوري
درعا البلد
سورية
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