سانا: دخول وحدات من الجيش العربي السوري إلى منطقة درعا البلد ورفع العلم الوطني فيها وتمشيطها إيذاناً بإعلانها خالية من الإرهاب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2021 - 11:46

سانا: دخول وحدات من الجيش العربي السوري إلى منطقة درعا البلد ورفع العلم الوطني فيها وتمشيطها إيذاناً بإعلانها خالية من الإرهاب

منذ 22 mins 8 September، 2021
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