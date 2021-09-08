زعيم المعارضة في غينيا يعلن استعداده للمشاركة في انتقال السلطة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2021 - 00:38

زعيم المعارضة في غينيا يعلن استعداده للمشاركة في انتقال السلطة

منذ 40 mins 7 September، 2021
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أخبار دولية - غينيا

أعلن زعيم المعارضة في غينيا سيلو دالين ديالو عن استعداده للمشاركة في العملية الانتقالية في البلاد بعد إطاحة العسكريين بخصمه السياسي، الرئيس ألفا كوندي.

وقال ديالو في حديث لوكالة “رويترز”، يوم الثلاثاء: “سنرسل مندوبين… للمشاركة في العملية لإعادة البلاد إلى النظام الدستوري”.

وأعرب ديالو عن استغرابه إزاء إطاحة العسكريين بكوندي، الذي “أمطر الجيش بالأموال”، حسب قول المعارض.

وأكد ديالو أنه من الضروري إقامة عملية انتقالية تؤدي إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وتشغيل المؤسسات الديمقراطية الشرعية.

وأشار إلى أنه لم يتلق أي دعوة من العسكريين للمشاركة في المشاورات بشأن تشكيل حكومة انتقالية.

المصدر: وكالة رويترز

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