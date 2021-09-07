الصحة اللبنانية : تسجيل 1148 اصابة كورونا جديدة و15 حالة وفاة خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2021 - 19:42
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لبنان يودع رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان إلى مثواه الأخير بتشييع رسمي وديني وشعبي حاشد
الشيخ أحمد قبلان في مراسم تشييع الراحل الشيخ قبلان: المطلوب حماية لبنان من قبل العالم والعيب هو باستغلال الدين والسياسة
رئيس الجمهورية يمنح العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر تقديراً لعطاءاته الوطنية
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين يمثل السيد نصر الله في تشييع العلامة الراحل الشيخ قبلان
نائب رئيس المجلس الإسلامي العلوي محمد عصفور: فقدنا قامة وطنية ومرجعاً كبيراً وعالماً جليلاً قضى حياته في خدمة الإسلام
الشيخ حسن طراد: سيبقى الراحل الشيخ قبلان ركناً وحدوياً خالداً من ثقافة وطننا وحاضراً في وجداننا حضور الإمام الصدر
حزب الله يقدم مساعدة مالية لأهالي شهداء وجرحى تفجير التليل في عكار مساهمة منه في تخفيف الأعباء عن كاهلهم
رئيس بلدية البيرة محمد وهبي: نحن كعكاريين نفتخر برجل المواقف وصاحب الوعد الصادق السيد حسن نصر الله
رئيس بلدية البيرة: العكاريون لم ولن ينسوا مواساتهم من السيد نصر الله ووقوفه إلى جانب عائلات الشهداء والجرحى
المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم: كل الذين تم توقيفهم في ملف احتكار الأدوية يجب أن يعاقبوا
عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جروج البراكس: الكمية الموجودة في لبنان من المحروقات لا تكفي حتى منتصف الشهر
البراكس: إن لم يمضي المصرف المركزي أي موافقة جديدة لفتح اعتمادات سنذهب الى رفع الدعم وسعر الصفيحة سيقارب الـ300 ألف ليرة
حركة الجهاد الإسلامي: مصلحة السجون شرعت بعدوان واسع يستهدف الأسرى بشكل عام وأسرى الجهاد بشكل خاص
الجهاد الإسلامي: على الإحتلال أن يدرك أننا قادرون على حماية أسرانا بكل الوسائل وخياراتنا مفتوحة ومتعددة
مصادر فلسطينية: قوات الإحتلال تقتحم مسجد قرية ناعورة بالداخل المحتل بحثاً عن الأسرى المحررين الستة
مصادر فلسطينية: قوات الإحتلال تعتقل 3 شبان من بلدة الناعورة شمال فلسطين المحتلة
جبهة العمل الإسلامي: عملية سجن جلبوع ضربة تصفع جبروت الإحتلال الصهيوني وهي نتيجة الإيمان والإرادة الصلبة للمقاومة
الخارجية السورية: دمشق تنفي بشدة وجود أي نوع من التواصل والمفاوضات مع أنقرة وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب
الخارجية السورية: بات معروفاً للقاصي والداني أن النظام التركي الحاكم هو الداعم الرئيسي للإرهاب
حركة طالبان تعلن عن حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان برئاسة الملا محمد حسن بالوكالة والملا برادر نائبا له
وزير الخارجية القطري: نحث طالبان على العمل معنا لتسهيل عمليات وصول المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
جبهة العمل الإسلامي: عملية سجن جلبوع ضربة تصفع جبروت الإحتلال الصهيوني وهي نتيجة الإيمان والإرادة الصلبة للمقاومة
الخارجية السورية: دمشق تنفي بشدة وجود أي نوع من التواصل والمفاوضات مع أنقرة وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب
الخارجية السورية: بات معروفاً للقاصي والداني أن النظام التركي الحاكم هو الداعم الرئيسي للإرهاب
وزير الخارجية القطري: نحث طالبان على العمل معنا لتسهيل عمليات وصول المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مصادر يمنية: استشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة جرعاء بمديرية منبه الحدودية في صعدة
السفير اللبناني في غينيا فادي زين للمنار: لم نتبلغ بإصابة أي من أفراد الجالية اللبنانية بمكروه وممتلكاتهم وأعمالهم بخير
رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن عن عزم بلادها على رفع القسم الأكبر من تدابير الإغلاق المفروضة بسبب كورونا هذا الأسبوع
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الخارجية الفرنسية تدعو إلى إدانة محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة في غينيا وتطالب بالعودة إلى النظام الدستوري
رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن عن عزم بلادها على رفع القسم الأكبر من تدابير الإغلاق المفروضة بسبب كورونا هذا الأسبوع
مقتل 4 أشخاص بينهم رضيع برصاص قناص سابق في الجيش الأميركي في مقاطعة بولك بولاية فلوريدا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
الصحة اللبنانية : تسجيل 1148 اصابة كورونا جديدة و15 حالة وفاة خلال 24 ساعة
منذ 39 mins
7 September، 2021
عاجل
الصحة اللبنانية
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الصحة اللبنانية : تسجيل 1148 اصابة كورونا جديدة و15 حالة وفاة خلال 24 ساعة
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