هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال توسع نطاق التضييق على أسرى “الجهاد”

أفادت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” في فسلطين الثلاثاء أن “إدارة سجون الاحتلال وسَعَت نطاق التضييق على الأسرى في مختلف المعتقلات، حيث شرعت بحملة الإجراءات التعسفية بحقهم”، ويأتي ذلك عقب تمكن 6 أسرى من حفر نفق والتحرر من سجن “جلبوع” الاثنين.

وأوضحت الهيئة أن “سلطات الاحتلال نفذت أمس واليوم سلسلة من الإجراءات التنكيلية والتي تمثلت بسحب العديد من إنجازات الأسرى على المستويين المعيشي والتنظيمي”، وأشارت إلى “تحويل السجون والمعتقلات إلى زنازين، وتوزيع أسرى حركة الجهاد الإسلامي على مختلف السجون ومنعهم من العيش بغرفة تنظيمية خاصة بهم”.

وأفادت الهيئة أن “إدارة السجون نقلت خمسة أسرى من قيادة الجهاد الإسلامي إلى التحقيق وزجهم داخل الزنازين وهم كل من زيد بسيسة وأنس جرادات، وعبد الله العارضة، ونمر سالم، ومهند الشيخ إبراهيم”، وتابعت “كما منعت توزيع وجبات الطعام على الأسرى في عدة سجون، ونفذت حملة تفتيشات استفزازية في عدد من السجون والمعتقلات”.

المصدر: فلسطين اليوم