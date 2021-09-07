السلفادور تشتري 400 وحدة من عملة “البيتكوين”

صرح رئيس السلفادور، نجيب أبو كيلة، أمس الاثنين، أن بلاده اشترت 400 وحدة من عملة “البيتكوين”، ويأتي ذلك قبل يوم من اعتمادها العملة رسميا كأداة قانونية للدفع، بجانب الدولار الأمريكي.

وارتفع سعر عملة “البيتكوين” مساء الاثنين بأكثر من 1.49% إلى 52680 دولارا. وذكر محلل للأسواق أن العملة المشفرة في طريقها لتسجيل سعر يتراوح بين 56 ألفا و56300 دولار.

وكان الرئيس أبو كيلة قد كشف في وقت سابق عن شراء السلفادور أول 200 وحدة من عملة “البيتكوين”. وفي وقت لاحق، قال إن البلاد “تملك الآن 400 وحدة من عملة البيتكوين”.

ومن المنتظر أن تضفي السلفادور الصبغة القانونية على عملة “البيتكوين” اليوم الثلاثاء، وهي خطوة قال أبو كيلة إنها ستوفر لمواطني البلاد، الذين يعيشون في الخارج، ملايين الدولارات، التي يدفعونها كعمولات على الأموال التي يرسلونها إلى البلاد.

لكن استطلاعات الرأي تظهر أن مواطني السلفادور يتشككون في استخدام عملة “البيتكوين” ويخشون تقلبات العملة المشفرة، التي يقول منتقدون إنها قد تزيد المخاطر التنظيمية والمالية على المؤسسات المالية.

المصدر: رويترز