ارتفاع التبادل التجاري بين الصين وأميركا خلال 8 أشهر بنسبة36.6 %ليصل إلى470.31 مليار دولار

بيّن تقرير لمصلحة الجمارك الصينية، اليوم الثلاثاء ، أن حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة ارتفع خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة 36.6 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 470.31 مليار دولار أميركي.

وفقًا لبيانات الجمارك الصينية، فقد ارتفع حجم صادرات الصين إلى الولايات المتحدة خلال هذه الفترة، بنسبة 33.3 بالمئة إلى 354.15 مليار دولار، في حين صدرت الولايات المتحدة إلى الصين بضائع قيمتها 116.16 دولار مليار، بزيادة 48 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020 .

هذا وعلى الرغم من الحرب التجارية التي شهدتها الولايات المتحدة والصين وجائحة فيروس كورونا، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في نهاية عام 2020 بنسبة 8.3 % إلى 586 مليار دولار.

المصدر: وكالة سبوتنيك