فصائل المقاومة الفلسطينية تبارك عملية “نفق الحرية” البطولية التي نفذها الأسرى الستة

باركت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عملية نفق الحرية البطولية التي نفذها الأسرى الستة الذين سطروا ملحمة من ملاحم التحدي والفداء لهذا المحتل الغاشم.

وأكدت الفصائل أن الفشل الاستخباري والأمني الصهيوني في كشف الأسرى قبل تنفيذهم عملية انتزاع الحرية يثبت هشاشة هذا الكيان ويبشر بزوال قريب لهذا الكيان المزعوم.

ودعت أبناء شعبنا الحر لحماية هؤلاء الأبطال من القبضة الأمنية التي تحاول السيطرة على الضفة المحتلة.

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي صادر عن “فصائل المقاومة الفلسطينية”.

نبارك عملية نفق الحرية البطولية التي نفذها الأسرى الستة الأبطال الذين سطروا ملحمة من ملاحم التحدي والفداء لهذا المحتل الغاشم.

هذا النصر المبارك هو عنوان لبطولة رجال شجعان ثاروا على السجان وكسروا عنجهيته وبددوا زيف قدراته الاستخباراتية الواهية.

نؤكد أن الفشل الاستخباري والأمني الصهيوني في كشف الأسرى قبل تنفيذهم عملية انتزاع الحرية يثبت هشاشة هذا الكيان ويبشر بزوال قريب لهذا الكيان المزعوم.

ندعو أبناء شعبنا الحر والأبي لحماية هؤلاء الأبطال من القبضة الأمنية التي تحاول السيطرة على الضفة المحتلة.

“فصائل المقاومة الفلسطينية”.

الاثنين 6- سبتمبر -2021م.

المصدر: فلسطين اليوم