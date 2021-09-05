مقدمة نشرة أخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الأحد 05-09-2021

في زمنٍ يحتاجُ فيهِ لبنانُ كلَّ كلماتِ الالتقاءِ والارتقاءِ بمواجهةِ التفرقةِ والفتنِ المتنقلةِ والحصار، وفي وقتٍ يحتاجُ اللبنانيونَ حضورَ كلِّ مَن ينصرُهم بالموقفِ والتدبير، وكلِّ من يعملُ باخلاصٍ ووفاءٍ لوحدتِهم وبناءِ اواصرِ قُوّتِهم وحمايةِ عيشِهم ، حلَّ غيابُ آيةِ الله العلامة الشيخ عبد الامير قبلان..

الخسارةُ تقاسُ بمسيرةٍ طويلةٍ من عطاءاتٍ كبيرةٍ خلَّفَها العلامةُ الراحلُ في العلمِ والجهادِ ونصرةِ المظلومينَ ومساندةِ الفقراءِ والوقوفِ العنيدِ والصريحِ في مقدِّمةِ المدافعينَ عن حقوقِ المواطنينَ وعن قوةِ لبنانَ وتحصينِ مَنعتِه ومقاومتِه..

الراحلُ افنى عمرَه من اجلِ مصلحةِ الوطنِ والدينِ والامة، قالَ الامينُ العامّ لحزبِ الله السيد حسن نصر الله معزياً بآيةِ الله قبلان الذي عمِلَ للوحدةِ ودافعَ عن فلسطينَ وحقوقِ شعبِها ‏ومقاومتِه الباسلة، وكانَ السندَ القويَ للمقاومةِ في لبنانَ حتى النفسِ الأخير ، اكدَ السيدُ نصر الله في حقِّ العلامةِ الراحل..

اليوم، لبنانُ يودّعُ مساهما ًكبيراً في تحقيقِ انجازاتِ الصمودِ والتصدي ، وهو البلدُ الذي امتلكَ من امكاناتِ مقارعةِ الضغوطِ ما يفاجئُ الاعداءَ كلَّ ساعة ، معَ تمكنِ المقاومةِ من القراءةِ الدقيقةِ للمواقفِ والتطوراتِ فتضربُ الحصارَ الاميركيَ ضربةً ثلاثيةً في لبنانَ وسوريا وايرانَ باعلانِها استقدامَ بواخرِ المازوت ، كما اكدَ رئيسُ المجلسِ التنفيذي في حزب الله..

على هذه الطريقةِ المسدَّدةِ اَسست المقاومةُ لمرحلةٍ جديدةٍ من مفاهيمِ الانتصار، وهي التي اَنجزت الكثيرَ بسواعدِ مجاهديها وعقولِهم المدبِّرةِ التي اَخرجت جنودَ العدوِ في مثلِ هذا اليومِ من كمينِ انصارية اشلاءً بما كانَ لديها من امكاناتٍ في حينِها ، فكيفَ اليوم ، ولديها من المدَدِ والسنَدِ ما هو كبيرٌ وعظيمٌ داخلَ لبنانَ وخارجَه..

في المتابعات ، دمشقُ في عين الاهتمام اللبناني مجدداً ، معَ ما حملَه لقاءُ الرئيسِ بشار الاسد بوفدٍ موسعٍ من قياداتِ وعلماءِ وفعالياتِ طائفةِ الموحدينَ الدروزِ من تاكيدٍ على ضرورةِ تمتينِ العلاقاتِ الثنائيةِ واِبعادِها عن المتغيرات..

مواقف ُتصب في وجهة الدعم الذي اعلنته دمشق خلال زيارة الوفد الوزاري اللبناني بالامس اليها والتي اثمرت اتفاقا على عقد لقاء رباعي في عمانَ يومَ الاربعاءِ يجمعُ اربعةَ اطرافٍ على طاولةِ البحثِ في سبيلِ تفعيلِ اتفاقاتِ التعاونِ وفقَ ظروفِ كلِّ طرفٍ تنفيذاً لرغبةِ لبنانَ باستجرارِ الغازِ المصري والكهرباءِ الاردنيةِ عبرَ الاراضي السورية : انه مشهدٌ يعيدُ التعاونَ العربيَ الى شيءٍ من حركتِه بعدَما تاكدَ انَ الحصارَ الاميركيَ قد اُصيبَ بطلقةٍ خارقةٍ ومتفجرةٍ في السياسةِ والاستراتيجيا.

المصدر: قناة المنار