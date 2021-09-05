مجلس فاتحة وتقبل عزاء بالشيخ قبلان في المجلس الشيعي

أقام المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى مجلس فاتحة وتقبل عزاء، “بفقيد العلم والعلماء رئيسه اية الله الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان”، في مقر قاعة الوحدة الوطنية في مقر المجلس، وتقبل رئيس مجلس الجنوب الدكتور قبلان قبلان ممثلا الرئيس نبيه بري ونائب رئيس المجلس العلامة الشيخ علي الخطيب والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان وأعضاء الهيئة الشرعية والتنفيذية في المجلس، وأسرة الفقيد التعازي بالراحل الكبير.

ومن أبرز المعزين: رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب، رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على رأس وفد مدراء المؤسسات التابعة لدار الفتوى، الوزراء: العميد محمد فهمي، د. طارق المجذوب، د. حمد حسن، النواب: علي حسن خليل، علي عمار، فؤاد المخزومي، امين شري، الآن عون، ياسين جابر، د. عناية عز الدين، د.حسن فضل الله، هاني قبيسي، علي فياض، ابراهيم الموسوي، محمد خواجة، محمد نصر الله، علي بزي، سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد جلال فيروزنيا، المدير العام لامن الدولة اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لوزارة الاعلام د. حسان فلحة، المدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي، المدير العام لمصلحة الليطاني سامي علوية، ممثل اية الله العظمى السيد علي السيستاني حامد الخفاف، نائب امين عام “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، رئيس المحاكم الجعفرية الشيخ محمد كنعان، رئيس الهيئة التنفيذية في حركة “امل” مصطفى الفوعاني، رئيس المكتب السياسي لحركة “امل” جميل حايك، رئيس المجلس التنفيذي ل”حزب الله” السيد هاشم صفي الدين، المعاون السياسي لامين عام “حزب الله” حسين الخليل، رئيس المكتب السياسي ل”حزب الله” السيد ابراهيم امين السيد، السيدة رباب الصدر شرف الدين، السيدة رندة بري، وفد قيادة حركة “امل” و”حزب الله” في بيروت، المعاون البطريركي للارمن الكاثوليك المطران جورج اسادوريان، رئيسة الجامعة الاسلامية في لبنان د. دينا المولى على رأس وفد من الجامعة، اللواء مالك شمص على راس وفد من المؤسسة العسكرية، حشد كبير من علماء الدين ومفتي المناطق وقضاة المحاكم الشرعية وائمة المساجد ووفود الحوزات الدينية، وحشد من الشخصيات الاجتماعية والقضائية والعسكرية والاكاديمية ورؤساء بلديات ومخاتير مناطق، ووفود شعبية من مختلف المناطق اللبنانية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام