رئيسي يؤكد لماكرون أن طهران لا تعارض استئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي إن:” بلاده لا تعارض استئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي على أن تنتهي برفع العقوبات عن إيران”.

وأعلنت الرئاسة الإيرانية ان رئيسي أكد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي، الترحيب بعودة المفاوضات على أن تنتهي برفع العقوبات عن إيران.

وأشار رئيسي إلى أنه يرحب بعلاقات جيدة مع باريس خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري.

واکد رئيسي أن سياسات النيتو والولايات المتحدة في افغانستان “فشلت”.

وتابع”علينا جميعا توفير ظروف تحظى بقبول كافة اطياف الشعب الافغاني وايران مستعدة لتوفير الأمن والاستقرار والسلام في هذا البلد”.

من ناحيته أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن أمله في عودة المفاوضات حول الاتفاق النووي في فيينا.

ورحب أيضا ماكرون بالتعاون مع إيران في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

المصدر: موقع العالم+سبوتنيك