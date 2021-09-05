عبد السلام: شعبنا اليمني المحاصر والمعتدى عليه سيواصل الدفاع عن نفسه

أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام، اليوم الأحد، مواصلة الشعب اليمني الدفاع عن نفسه ردا على إصرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي مواصلة عدوانه وحصاره بحق اليمن، مشددا على أن عملياتنا ستتسع وتتصاعد.

وكتب عبدالسلام في تغريدة له على تويتر: كما يصرون على مواصلة عدوانهم وحصارهم فشعبنا اليمني مستمر في الدفاع عن نفسه.

وبارك رئيس الوفد الوطني “للقوات المسلحة ما تنفذه من عمليات ردع تطال عمق دول العدوان”، والتي كان أخرها عملية الردع السابعة التي أعلنت القوات المسلحة اليمنية في وقت سابق اليوم الأحد تنفيذها في العمق السعودي، مشدداً على أن “عملياتنا مشروعة تأتي التزاما بالموقف الدفاعي للشعب اليمني المحاصر والمعتدى عليه، ومن شأنها بإذن الله أن تتسع وتكبر وتتصاعد”.

المصدر: المسيرة