مصدر أمني عراقي: مقتل 3 من أفراد الجيش العراقي في هجوم لداعش على نقطة أمنية بقضاء مخمور في الموصل (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2021 - 13:42

مصدر أمني عراقي: مقتل 3 من أفراد الجيش العراقي في هجوم لداعش على نقطة أمنية بقضاء مخمور في الموصل (وكالة يونيوز)

منذ 3 ساعة 5 September، 2021
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