الرئيس الإيراني: الحضور الأمريكي في أفغانستان لم يجلب إلا الدمار لهذا البلد

قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، إن “الحضور الأمريكي في أفغانستان لم يجلب إلا الدمار لهذا البلد”.

وأكد رئيسي في حديثه عن الملف الأفغاني ضرورة “تشكيل حكومة شاملة مبنية على رأي وإرادة الشعب الأفغاني”، مضيفا أن إيران تعتبر أمن أفغانستان من أمنها.

وأضاف أن إيران “سوف تقيم علاقات طيبة مع الحكومة المنبعثة من آراء الشعب الأفغاني”، مشير إلى أن “العلاقات والتعامل مع دول الجوار أولوية سياستنا الخارجية”.

وكان السيد رئيسي أكد الشهر الماضي اهتمام طهران بتأمين الاستقرار في أفغانستان، والتزامها بسياسات حسن الجوار مع البلد الجار.

وأضاف وقتها أن “الفشل العسكري الأمريكي وانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان يجب أن تكون فرصة لتجديد الحياة و الأمن والسلام المستمر في هذا البلد”.

المصدر: وكالات