سرقة مدرسة بوادي خالد في عكار شمال لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2021 - 13:26

سرقة مدرسة بوادي خالد في عكار شمال لبنان

منذ 22 mins 4 September، 2021
أخبار موقع المنار
لبنان

قام مجهولون على اقتحام مدرسة الرامة الرسمية في منطقة وادي خالد الحدودية في عكار شمال لبنان، وسرقوا الكثير من محتوياتها، بما في ذلك أعمدة الانارة على الطاقة الشمسية، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إن “إدارة المدرسة ادعت ضد مجهول أمام مخفر درك وادي خالد”، وتابعت انه “عُلم لاحقا، أن الاهالي عثروا لدى أحد تجار الخردة على بعض من هذه المسروقات، معترفا بانه اشتراها من احد الاشخاص، المعروف بالاسم، فصادروها منه وسلموه مع المضبوطات الى المخفر الذي أعادها بدوره الى المدرسة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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