سرقة مدرسة بوادي خالد في عكار شمال لبنان

قام مجهولون على اقتحام مدرسة الرامة الرسمية في منطقة وادي خالد الحدودية في عكار شمال لبنان، وسرقوا الكثير من محتوياتها، بما في ذلك أعمدة الانارة على الطاقة الشمسية، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إن “إدارة المدرسة ادعت ضد مجهول أمام مخفر درك وادي خالد”، وتابعت انه “عُلم لاحقا، أن الاهالي عثروا لدى أحد تجار الخردة على بعض من هذه المسروقات، معترفا بانه اشتراها من احد الاشخاص، المعروف بالاسم، فصادروها منه وسلموه مع المضبوطات الى المخفر الذي أعادها بدوره الى المدرسة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام