مركز المصالحة الروسي: الدفاعات السورية دمرت الليلة الماضية 21 صاروخاً اسرائيلياً من أصل 24 – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2021 - 00:10

مركز المصالحة الروسي: الدفاعات السورية دمرت الليلة الماضية 21 صاروخاً اسرائيلياً من أصل 24

منذ 20 mins 3 September، 2021
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق وتدمر أغلبيتها قبل وصولها إلى أهدافها
سورية - عربي وإقليمي

أعلن نائب قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا، العقيد البحري فاديم كوليت، أن سلاح الجو الإسرائيلي شن ضربات استهدفت أهدافا في سوريا، مؤكدا أن منظومات الدفاع الجوي السورية من طراز “بوك” و “بانتسير” روسية الصنع دمرت 21 صاروخا من أصل 24 صاروخ.

وقال كوليت خلال إيجاز صحفي: “عند حوالي الساعة الواحدة والنصف صباح يوم 3 أيلول / سبتمبر نفذت 4 مقاتلات تكتيكية إسرائيلية طراز اف-15 ضربات جوية من الأجواء اللبنانية باستخدام 24 صاروخ موجه ضد أهداف في أراضي الجمهورية العربية السورية.

وأكد أن “قوات الدفاع الجوي السورية وباستخدام منظومات الدفاع الجوي طراز “بوك ام2ي” و “بانتسير – س1” قامت بتدمير 21 صاروخ.

المصدر: سبوتنيك

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