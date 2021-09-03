“الشيعي الاعلى” نعى السيد محمد سعيد الحكيم: تفانى في خدمة الأمة ونصرة قضاياها المحقة

نعى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في بيان له الجمعة “المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم، عن عمر شريف ناهز 87 عاما قضى معظمه في التدريس والتأليف واستنباط الأحكام الشرعية”.

وقال المجلس “كان المقدس من أسرة علمية جليلة قدمت عشرات الشهداء وتربى علماؤها على العلم والفضيلة والجهاد”، وتابع “كان الراحل الكبير من المواجهين للظلم والطغيان والمتمسكين بالحق ونصرته وأسهم في نهضة الأمة وترسيخ وحدتها وتعزيز مسيرة تقدمها، ولقد تفانى في خدمة الأمة ودعم شعوبها ونصرة قضاياها المحقة، لا سيما القضية الفلسطينية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام