طالبان: تأخير إعلان الحكومة يعود لأسباب تقنية

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية بلال كريمي، أن “إعلان الحكومة سيكون في المستقبل القريب”، معللاً التأخير في إعلانها إلى أسباب تقنية.

وقال كريمي في حوار مع وكالة “سبوتنيك” حول التقارير التي رجحت أن إعلان الحكومة سيتم الجمعة “هذا الأمر غير صحيح، وحتى اليوم لم يتم تحديد يوم إعلان الحكومة الجديدة، ولكني أستطيع أن أقول إن الحكومة الجديدة ستعلن في المستقبل القريب”، مشيرا إلى أن المشاورات حول تشكيل الحكومة قد انتهت بالفعل.

كما أوضح المتحدث أن “الحكومة الأتية ستكون ممثله من جميع الأفغانيين”.

وحول عملية استئناف عمل المطار قال كريمي “نتوقع أن يستأنف في المستقبل القريب”، موضحاً أن “حجم الأضرار في المطار كبيرة جداً، قامت القوات الأجنبية في تخريب وتعطيل الكاميرات والمروحيات والطائرات والسلاح، وهناك خراب كبير، والآن يسعى المتخصصون من قطر وتركيا والإمارة الإسلامية إلى إعادة المطار إلى الخدمة، وهناك متخصصون من قطر وتركيا في الأمور التقنية واللوجستية ولكن من غير المعلوم عددهم ولكنه كافي لإعادة المطار إلى الخدمة”.

المصدر: سبوتنيك