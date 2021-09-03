رئيس الوزراء الهندي: سنعمل كشريك لروسيا في طريق بحر الشمال

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجمعة، أن بلاده ستعمل كشريك لروسيا في طريق بحر الشمال. وقال مودي، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي “تمامًا كما تساعد روسيا الهند على التطوير من حيث استكشاف الفضاء وبرنامج “غاغانيان” للرحلات المأهولة الوطنية، بنفس الطريقة ستساعد الهند روسيا من خلال العمل كشريك في فتح طريق بحر الشمال وفتحه للتجارة والتبادل التجاري الدولي”.

كما رحب الرئيس الروسي فلاديمر بوتين باهتمام الهند بهذا العمل المشترك، واهتمام الصين والدول الأسيوية الأخرى ، والدول الأوروبية على وجه الخصوص.

وطريق بحر الشمال هو ممر شحن بحري من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ على طول ساحل القطب الشمالي الروسي من بحر بارنتس، بمحاذاة سيبيريا، إلى الشرق الأقصى. يمكن الإبحار من خلال هذا الطريق في مياه القطب الشمالي الخالية من الجليد مدة شهرين فقط في السنة. ويعتبر طريق بحر الشمال خط الشحن الرئيسي في منطقة القطب الشمالي بالنسبة لروسيا، وهو أقصر طريق مائي بين الشرق الأقصى والجزء الأوروبي من البلاد.

المصدر: سبوتنيك