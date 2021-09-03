“تويتر” يضيف إمكانية الدفع بالعملات الرقمية

أعلن تطبيق التدوين المصغر “تويتر” إمكانية الدفع في مختلف خدماته عبر العملات الرقمية “بيتكوين”.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص أن الدفع باستخدام “بيتكوين” سيكون متاحا عبر خدمة جديدة طرحها تطبيق “تويتر”، يطلق عليها اسم “بقشيش من أجل”.

​ويمكن من خلال تلك التقنية الجديدة أن يرسل مستخدمو “تويتر” لبعضهم البعض الأموال مقابل تغريدات أو خدمات لاقت إعجابهم.

يذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة “تويتر”، جاك دورسي، وهو أحد المؤيدين الرئيسيين لعملة البيتكوين، كان قد أعرب عن أمله في يوليو/تموز في أن تحقق العملة الرقمية السلام العالمي، ويصبح استخدامها مشاعا ومسموحا به للجميع.

المصدر: سبوتنيك