مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة: دول غربية حولت المجلس إلى وسيلة للتشهير بسورية عبر تسييس قضايا فنية والتشكيك في تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2021 - 23:48
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المكتب الاعلامي للرئيس المكلف نجيب ميقاتي: يبدو ان البعض مصرّ على تحويل عملية تشكيل الحكومة الى بازار سياسي واعلامي
المكتب الاعلامي لميقاتي: البعض يريد ابعاد تهمة التعطيل عنه والصاقها بالآخرين وهذا الاسلوب بات مكشوفاً وممجوجا
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: رئيس الجمهورية يكرر دعوته الجميع لعدم الصاق تهمة التعطيل بالرئاسة ولا بشخص الرئيس
مكتب الاعلام في بعبدا: الرئيس عون متمسك باحترام الاصول في تشكيل الحكومة وأعلن اكثر من مرة بانه لا يريد الثلث الضامن
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: التعمية انقلبت على محترفيها وأهدافها عدم الرغبة بتأليف حكومة وعدم القيام باصلاحات
وزير الصحة حمد حسن يوقع اتفاقية تفاهم مع شركة "ام في سي" لاعتماد البطاقة الدوائية وتطوير نظام تتبع الدواء
سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان محمد جلال فيروزنيا للمنار: وقود باخرة المحروقات سيصل الى لبنان
فيروزنيا: هذه العملية تؤكد على الموقف الايراني بدعم ومساعدة الشعب اللبناني في اصعب الظروف وفي كل المجالات
فيروزنيا: هذه العملية تدل على ان ايران لن تسمح بسياسة تجويع الشعوب وسياسة الحصار والعقوبات الظالمة غير القانونية
فيروزنيا: اقترحنا على لبنان خططاً في مجال الكهرباء والاستعدادات موجودة من جانبنا ونأمل أن تتجاوب الحكومة اللبنانية
فيروزنيا: كان هناك مقترحات رسمية لبناء الطرق والجسور والبنى التحتية والإعمارية ولكن لا يوجد رد رسمي من الحكومة اللبنانية
فيروزنيا: نعتز وسعداء بأن المقاومة اقوى من اي زمن مضى وهي الى جانب الشعب اللبناني والجيش وهي تلعب دورا في مكافحة الارهاب
فيروزنيا: المقاومة تعمل في مجال ترسيخ الامن والاستقرار في لبنان وتلعب دورا بارزا ومؤثرا في الامن الاقليمي
الاحتلال الصهيوني يفرج عن الاسيرة أنهار الديك لتنتقل الى قريتها كفر نعمة غرب رام الله
السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي: تحتاج امتنا اليوم الى عنوان البصيرة والجهاد أكثر من أي وقت مضى
السيد الحوثي: لا يوجد التباس في تحالف النظام السعودي مع امريكا واسرائيل
السيد الحوثي: لو فرطنا في معركتنا لكانت القواعد الامريكية والاسرائيلية والبريطانية في صنعاء ومختلف المحافظات
السيد الحوثي: شعبنا سيكون حرا عزيزا وسنواصل التصدي للعدوان
وزير الخارجية القطري: قطر تعمل مع حركة طالبان لإعادة تشغيل مطار كابول في أقرب وقت ممكن
وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي يبحثون في سلوفينيا تشكيل قوة رد سريع في أفغانستان بعد مشاهد الفوضى في مطار كابول
وزير خارجية إيران يبحث ونظيره النمساوي تعزيز العلاقات الثنائية ويطالب بتنفيذ الأطراف الأخرى تعهداتها بالاتفاق النووي
وزير الخارجية الإيراني: الجمهورية الإسلامية ترحب بمبدأ التفاوض لكنها لا تقبل أن تكون المفاوضات من أجل المفاوضات
الخارجية الألمانية تدعو لاستئناف المحادثات النووية بين إيران والقوى الكبرى في أسرع وقت ممكن
الحرس الثوري الإيراني: تفكيك عصابة ناشطة في تهريب واختطاف رعايا اجانب في سلماس شمال غرب البلاد
مصر: قمة ثلاثية بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس وملك الاردن عبد الله الثاني
شركة الطاقة الإسرائيلية "ديليك" تبيع 22 % من حصتها في حقل غاز "تامار" الى شركة إماراتية مقابل نحو مليار دولار
وكالة بلومبيرغ الاميركية: عدد من القنوات الإخبارية السعودية بدأت خططاً لنقل نشاطها من دبي إلى الرياض في الأشهر المقبلة
الكرملين: إذا انضمت أوكرانيا الى حلف الناتو سيكون من الضروري اتخاذ تدابير مضادة وإعادة التوازن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يئير لابيد: اعتزام واشنطن فتح قنصليتها في القدس لتوفير خدمات ديبلوماسية للفلسطينيين فكرة سيئة
وكالة الصحافة الفرنسية: وفاة أكثر من 4.5 مليون شخص في العالم جراء فيروس كورونا منذ ظهوره عام 2019
منظمة الصحة العالمية: نراقب نسخة متحورة اسمها "مو" رصدت في كولومبيا لديها طفرات يمكن أن تنطوي على خطر مقاومة اللقاحات
شركة موديرنا: الجرعات الملوثة من لقاحنا لكوفيد-19 في اليابان تحوي جزيئات من معدن مقاوم للصدأ
البيرو: مصرع 32 شخصاً على الأقل وإصابة 22 آخرين بسقوط حافلة في وادٍ وسط البلاد
الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ: سقوط مروحية تابعة للبحرية الأميركية قبالة ساحل سان دييغو في كاليفورنيا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة: دول غربية حولت المجلس إلى وسيلة للتشهير بسورية عبر تسييس قضايا فنية والتشكيك في تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (سانا)
منذ 19 mins
2 September، 2021
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
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