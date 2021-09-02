مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة: دول غربية حولت المجلس إلى وسيلة للتشهير بسورية عبر تسييس قضايا فنية والتشكيك في تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2021 - 23:48

مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة: دول غربية حولت المجلس إلى وسيلة للتشهير بسورية عبر تسييس قضايا فنية والتشكيك في تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (سانا)

منذ 19 mins 2 September، 2021
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