الأسيرة الفلسطينية أنهار الديك إلى الحرية

أفرجت قوات الاحتلال مساء اليوم الخميس، عن الأسيرة الفلسطينية أنهار الديك، وهي حامل في شهرها التاسع.

ونقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ان “محكمة عوفر العسكرية قررت الإفراج عنها بكفالة مالية مدفوعة قيمتها 40 ألف شيقل (نحو 12500 دولار)، مع إقامة جبرية في منزل عائلتها في بلدة كفر نعمة”.

وأوضحت الهيئة، أن المحكمة (غرب رام الله) عقدت الأربعاء، جلسة للنظر في طلب إخلاء السبيل المقدم من قبل محام الهيئة للإفراج عن الأسيرة، وأرجأ قاضي المحكمة القرار النهائي ليوم الأحد المقبل.

وفي 25 أغسطس/آب المنصرم، وجهت الديك (25 عاما) رسالة إلى عائلتها تضمنت مناشدة لأحرار العالم، تطالبهم بالتدخل العاجل من أجل الإفراج عنها لتتمكن من وضع جنينها خارج أسوار السجون.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4850 فلسطينيا، بينهم 41 أسيرة، و225 طفلا، و540 معتقلا إداريا، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

المصدر: فلسطين اليوم